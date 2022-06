LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: si comincia con i round di qualificazione di tiro con l’arco (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.30 tiro CON l’arco – Situazione di parità, 2-2, tra Andreoli e Azzam; in controllo invece Boari e Rebagliati, entrambe 4-0 sulle rivali. 10.28 tiro CON l’arco – 40-0 il vantaggio di Alessandro Paoli (28-25, 29-25). 10.25 tiro CON l’arco – Passa in vantaggio Federico Musolesi su Bahaaeldin Aly, 3-1 (27-27, 26-23). 10.22 tiro CON l’arco – Dopo il primo round di tiri, Chiara Rebagliati conduce 2-0 (28-26); in vantaggio anche Lucilla Boari 2-0 (26-18), mentre Nada Azzam è in vantaggio su Andreoli, 0-2 (26-27). 10.19 Federico Musolesi e Alessandro Paoli affrontano rispettivamente l’egiziano Bahaaeldin Aly e il kosovaro Valmir Gllareva. Tatiana Andreoli sfida ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.30CON– Situazione di parità, 2-2, tra Andreoli e Azzam; in controllo invece Boari e Rebagliati, entrambe 4-0 sulle rivali. 10.28CON– 40-0 il vantaggio di Alessandro Paoli (28-25, 29-25). 10.25CON– Passa in vantaggio Federico Musolesi su Bahaaeldin Aly, 3-1 (27-27, 26-23). 10.22CON– Dopo il primodi tiri, Chiara Rebagliati conduce 2-0 (28-26); in vantaggio anche Lucilla Boari 2-0 (26-18), mentre Nada Azzam è in vantaggio su Andreoli, 0-2 (26-27). 10.19 Federico Musolesi e Alessandro Paoli affrontano rispettivamente l’egiziano Bahaaeldin Aly e il kosovaro Valmir Gllareva. Tatiana Andreoli sfida ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: subito Dallavalle nel triplo e i velocisti a caccia delle m… - Christi99760781 : RT @Plaffo: Xbox Live Gold: Ecco i giochi gratuiti di Luglio 2022 - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia e Turchia si danno battaglia a colpi di ori! Medagliere incert… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia ribalta tutto! Pioggia di ori e primo posto nel medagliere!… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia ribalta tutto! Pioggia di ori e primo posto nel medagliere!… -