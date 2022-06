LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: oro per Vittoria Guazzini nel ciclismo! Due finali nell’arco! Volley maschile in semifinale! (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:54 JUDO – Intanto è finito l’incontro tra il nostro Bedel e Moutii (-81 kg). L’azzurro supera l’avversario e passa al turno successivo. 12:52 TENNIS TAVOLO – 1-1 al momento invece l’incontro tra il nostro Stoyanov e il padrone di casa Bouloussa (12-10, 11-13) 12:50 TENNIS TAVOLO – Procede bene la sfida dell’azzurro Bobocica contro lo spagnolo Martinez: l’atleta italiano conduce al momento per 3-0 (11-5, 11-6, 11-5) 12:45 BADMINTON – la turca Nesilhan Yigit ha vinto l’oro nella Finale femminile. Battuta l’iberica Beatriz Corrales Ocana per 2-0 12:43 TIRO CON L’ARCO – la Finale per l’oro femminile sarà tra l’azzurra Boari e l’iberica Fernandez Infante 12:41 TIRO CON L’ARCO – la finale per l’oro maschile sarà Musolesi tra e il Campione Olimpico Gazoz 12:30 TENNIS – Sta per partire intanto la ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:54 JUDO – Intanto è finito l’incontro tra il nostro Bedel e Moutii (-81 kg). L’azzurro supera l’avversario e passa al turno successivo. 12:52 TENNIS TAVOLO – 1-1 al momento invece l’incontro tra il nostro Stoyanov e il padrone di casa Bouloussa (12-10, 11-13) 12:50 TENNIS TAVOLO – Procede bene la sfida dell’azzurro Bobocica contro lo spagnolo Martinez: l’atleta italiano conduce al momento per 3-0 (11-5, 11-6, 11-5) 12:45 BADMINTON – la turca Nesilhan Yigit ha vinto l’oro nella Finale femminile. Battuta l’iberica Beatriz Corrales Ocana per 2-0 12:43 TIRO CON L’ARCO – la Finale per l’oro femminile sarà tra l’azzurra Boari e l’iberica Fernandez Infante 12:41 TIRO CON L’ARCO – la finale per l’orosarà Musolesi tra e il Campione Olimpico Gazoz 12:30 TENNIS – Sta per partire intanto la ...

