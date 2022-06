LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: oro per Vittoria Guazzini nel ciclismo! Due finali nell’arco! Bedel in Finale nel Judo (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13:53 Judo – Judo – Intanto non passa in semiFinale Martina Esposito, fermata dalla slovena Pogacnik con un ippon 13:51 Judo – IPPON! IPPON! IPPON! Bedel PASSA IN FinaleEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE dopo uno scontro serratissimo!!!!!!!!! Splendida prova per l’azzurro 13:50 Judo – Abbiamo varcato i cinque minuti di golden score, ancora nulla di fatto tra Bedel e Urquiza. 13:47 Judo – Lotta serrata tra i due avversari in un incontro equilibratissimo. 13:44 Judo – Che incontro emozionante tra Bedel e Urquiza! attaccati l’uno all’altro da più di un minuto in attesa del colpo vincente. Intanto shido per lo spagnolo. 13:42 ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:53– Intanto non passa in semiMartina Esposito, fermata dalla slovena Pogacnik con un ippon 13:51– IPPON! IPPON! IPPON!PASSA INEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE dopo uno scontro serratissimo!!!!!!!!! Splendida prova per l’azzurro 13:50– Abbiamo varcato i cinque minuti di golden score, ancora nulla di fatto trae Urquiza. 13:47– Lotta serrata tra i due avversari in un incontro equilibratissimo. 13:44– Che incontro emozionante trae Urquiza! attaccati l’uno all’altro da più di un minuto in attesa del colpo vincente. Intanto shido per lo spagnolo. 13:42 ...

