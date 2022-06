LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: oro per il doppio maschile del tennis!!! Bedel argento ed Esposito bronzo nel judo, calcio in semifinale! (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.18 TENNIS – OROOOOOOOOOOO!!!!!! Il doppio azzurro composto da Matteo Arnaldi e Francesco Passaro vince il torneo maschile!!!!! 20.16 TENNISTAVOLO – Nella finale per il bronzo il lusitano João Pedro Ferreiro Geraldo batte per 4-0 (parziali a 9, 3, 5 e 7) l’azzurro Niagol Ivanov Stoyanov. 20.12 calcio – Turchia-Italia 0-0: azzurrini in semifinale da primi nel girone! 19.55 ATLETICA – Nei 100 femminili Gloria Hooper (11.59) e Giorgia Bellinazzi (11.75) accedono alla finale! 19.46 TENNISTAVOLO – Nella finale per il bronzo il lusitano João Pedro Ferreiro Geraldo è avanti per 3-0 sull’azzurro Niagol Ivanov Stoyanov. 19.39 calcio – Turchia ed Italia sempre sullo 0-0 al 79?. 19.33 ATLETICA – Nei 400 ostacoli ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.18 TENNIS – OROOOOOOOOOOO!!!!!! Ilazzurro composto da Matteo Arnaldi e Francesco Passaro vince il torneo!!!!! 20.16 TENNISTAVOLO – Nella finale per ilil lusitano João Pedro Ferreiro Geraldo batte per 4-0 (parziali a 9, 3, 5 e 7) l’azzurro Niagol Ivanov Stoyanov. 20.12– Turchia-Italia 0-0: azzurrini in semifinale da primi nel girone! 19.55 ATLETICA – Nei 100 femminili Gloria Hooper (11.59) e Giorgia Bellinazzi (11.75) accedono alla finale! 19.46 TENNISTAVOLO – Nella finale per ilil lusitano João Pedro Ferreiro Geraldo è avanti per 3-0 sull’azzurro Niagol Ivanov Stoyanov. 19.39– Turchia ed Italia sempre sullo 0-0 al 79?. 19.33 ATLETICA – Nei 400 ostacoli ...

