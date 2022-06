LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: oro di Arnaldi/Passaro nel doppio maschile di tennis! Bocchi d’argento nel triplo, bronzo di Cavallaro nel pugilato (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.58 ATLETICA – Matteo Melluzzo va a caccia di una medaglia nella finale dei 100 metri. Si chiude la gara del disco. Oro alla croata Marija Toj con 64.71, argento per il Portogallo con 63.62, bronzo per la turca Becerek con 61.96 21.55 ATLETICA – Ultimo lancio da dimenticare anche per Strumillo che chiude al sesto posto. Gara al di sotto delle aspettative per le azzurre del disco. 21.52 pugilato – bronzo ITALIA! Salvatore Cavallaro cede 2-1 all’algerino Younes Nemouchi nella semifinale dei 75 kg. 21.49 pugilato – In corso il terzo round tra l’azzurro Salvatore Cavallaro e l’algerino Younes Nemouchi nella semifinale dei 75 kg. 21.46 ATLETICA – Diletta Fortuna piazza una misura modesta 50.98 ed è sesta nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.58 ATLETICA – Matteo Melluzzo va a caccia di una medaglia nella finale dei 100 metri. Si chiude la gara del disco. Oro alla croata Marija Toj con 64.71, argento per il Portogallo con 63.62,per la turca Becerek con 61.96 21.55 ATLETICA – Ultimo lancio da dimenticare anche per Strumillo che chiude al sesto posto. Gara al di sotto delle aspettative per le azzurre del disco. 21.52ITALIA! Salvatorecede 2-1 all’algerino Younes Nemouchi nella semifinale dei 75 kg. 21.49– In corso il terzo round tra l’azzurro Salvatoree l’algerino Younes Nemouchi nella semifinale dei 75 kg. 21.46 ATLETICA – Diletta Fortuna piazza una misura modesta 50.98 ed è sesta nel ...

