LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: ori nel tennis e nel ciclismo, ma la Turchia resta distante nel medagliere (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.13 medagliere – Quando nella giornata odierna, che andrà a concludersi con i programmi di pugilato e basket 3×3, non restano ulteriori medaglie d’oro da assegnare, la Turchia è sempre davanti con 21 ori, 16 argenti e 11 bronzi, segue l’Italia con un bottino di 12 ori, 22 argenti e bronzi, poi Algeria, Serbia, Egitto, Spagna e Francia. 22.10 PUGILATO – Tra non molto sarà il momento dell’azzurro Aziz Abbes Mohuiidine che nell’ultimo match del programma odierno sfiderà il greco Vagkan Nanitzanian nella semifinale dei 91 kg. 22.07 ATLETICA – Si chiude con un pizzico di amaro in bocca questa prima giornata di gare allo stadio Olimpico di Orano. Gli azzurri portano a casa una sola medaglia, l’argento di Bocchi nel triplo. Matteo Melluzzo ha invece chiuso quarto ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.13– Quando nella giornata odierna, che andrà a concludersi con i programmi di pugilato e basket 3×3, nonno ulteriori medaglie d’oro da assegnare, laè sempre davanti con 21 ori, 16 argenti e 11 bronzi, segue l’Italia con un bottino di 12 ori, 22 argenti e bronzi, poi Algeria, Serbia, Egitto, Spagna e Francia. 22.10 PUGILATO – Tra non molto sarà il momento dell’azzurro Aziz Abbes Mohuiidine che nell’ultimo match del programma odierno sfiderà il greco Vagkan Nanitzanian nella semifinale dei 91 kg. 22.07 ATLETICA – Si chiude con un pizzico di amaro in bocca questa prima giornata di gare allo stadio Olimpico di Orano. Gli azzurri portano a casa una sola medaglia, l’argento di Bocchi nel triplo. Matteo Melluzzo ha invece chiuso quarto ...

