LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: ori nel tennis e nel ciclismo, ma la Turchia resta distante nel medagliere (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.34 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, appuntamento a domani con l’ottava giornata dei Giochi del Mediterraneo 2022 su OA Sport. 23.31 medagliere – Si chiude dunque una giornata che ha portato in dote altri due ori all’Italia, dal tennis e dal ciclismo che rimpinguano il medagliere della spedizione azzurra a 12 ori, 22 argenti e 20 bronzi. L’Italia resta seconda dietro alla Turchia (21 ori, 11 argenti 16 bronzi) seguono Algeria, Serbia, Egitto, Spagna e Francia. 23.28 BASKET 3X3 – Arriva la seconda vittoria su due per l’Italia nel girone di qualificazione. Le azzurre superano ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.34 La nostratermina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, appuntamento a domani con l’ottava giornata deidelsu OA Sport. 23.31– Si chiude dunque una giornata che ha portato in dote altri due ori all’Italia, dale dalche rimpinguano ildella spedizione azzurra a 12 ori, 22 argenti e 20 bronzi. L’Italiaseconda dietro alla(21 ori, 11 argenti 16 bronzi) seguono Algeria, Serbia, Egitto, Spagna e Francia. 23.28 BASKET 3X3 – Arriva la seconda vittoria su due per l’Italia nel girone di qualificazione. Le azzurre superano ...

