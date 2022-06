LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Musolesi, Nespoli e Boari ai quarti nel tiro con l’arco; Italia di pallanuoto in svantaggio nella finale per il bronzo (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.42 pallanuoto – A segno su rigore Lopez Duart, 5-10. 11.40 pallanuoto – Italia in confusione, gli spagnoli ne approfittano, 5-9. 11.38 TENNIS – In corso la semifinale femminile che vede in campo l’azzurra Nuria Brancaccio contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro: in vantaggio quest’ultima nel primo set, 4-3. 11.37 pallanuoto – Allunga la Spagna! Prima Robert Lopez Duart per il 5-7, adesso a segno Marc Frigola Navarro, 5-8 per gli spagnoli. 11.36 PALLAVOLO – Gli azzurri portano a casa il primo set, 25-15 ai danni della Turchia. 11.33 tiro A VOLO – Concluse le qualificazioni dello Skeet Mixed Teams: Cipro e Francia si sfideranno per l’oro, mentre la coppia azzurra Martina Bartolomei e Gabriele Rossetti si ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.42– A segno su rigore Lopez Duart, 5-10. 11.40in confusione, gli spagnoli ne approfittano, 5-9. 11.38 TENNIS – In corso la semifemminile che vede in campo l’azzurra Nuria Brancaccio contro la spagnola Jessica Bouzas Maneiro: in vantaggio quest’ultima nel primo set, 4-3. 11.37– Allunga la Spagna! Prima Robert Lopez Duart per il 5-7, adesso a segno Marc Frigola Navarro, 5-8 per gli spagnoli. 11.36 PALLAVOLO – Gli azzurri portano a casa il primo set, 25-15 ai danni della Turchia. 11.33A VOLO – Concluse le qualificazioni dello Skeet Mixed Teams: Cipro e Francia si sfideranno per l’oro, mentre la coppia azzurra Martina Bartolomei e Gabriele Rossetti si ...

