LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: inizia l’atletica, l’Italia deve rimontare sulla Turchia nel medagliere (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.58 Amiche e amici di OA Sport, buongiorno! Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2022! medagliere Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA GIOVEDI’ 30 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Giochi del Mediterraneo 2022. Ad Orano, in Algeria, oggi verranno assegnati altri 22 titoli dopo i 65 distribuiti finora: si preannunciano diverse medaglie per l’Italia, con 7 ori in palio nell’atletica, 4 nel judo, 2 nel badminton, 2 nel ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.58 Amiche e amici di OA Sport, buongiorno! Benvenuti allatestuale della settima giornata deidelDELPROGRAMMA GIOVEDI’ 30 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA Buongiorno e benvenuti allatestuale della settima giornata deidel. Ad Orano, in Algeria, oggi verranno assegnati altri 22 titoli dopo i 65 distribuiti finora: si preannunciano diverse medaglie per, con 7 ori in palio nel, 4 nel judo, 2 nel badminton, 2 nel ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: subito Dallavalle nel triplo e i velocisti a caccia delle m… - Christi99760781 : RT @Plaffo: Xbox Live Gold: Ecco i giochi gratuiti di Luglio 2022 - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia e Turchia si danno battaglia a colpi di ori! Medagliere incert… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia ribalta tutto! Pioggia di ori e primo posto nel medagliere!… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia ribalta tutto! Pioggia di ori e primo posto nel medagliere!… -