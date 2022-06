LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: in corso gli ottavi di tiro con l’arco, tra poco pallavolo e pallanuoto (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.00 tiro CON l’arco – Buon inizio per Federico Musolei, 2-0 sul croato Alen Remar; in svantaggio dopo il primo round invece Alessandro Paoli, 0-2 contro lo spagnolo Miguel Alvarino Garcia, così come Mauro Nespoli, 0-2 a favore del francese Iban Bariteaud. 10.58 tiro CON l’arco – 6-0 di Lucilla Boari sull’egiziana Israa Yassen (26-18, 29-16, 27-15). Iniziano adesso gli ottavi di finale. 10.56 tiro CON l’arco – Stesso punteggio per Chiara Rebagliati ai danni dell’algerina Yasmine Bellal, 6-2 (28-26, 26-22, 24-26, 26-20). 10.54 tiro CON l’arco – Avanza Tatiana Andreoli, 6-2 contro l’egiziana Nada Azzam (26-27, 28-25, 28-24, 27-23). 10.52 tiro ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.00CON– Buon inizio per Federico Musolei, 2-0 sul croato Alen Remar; in svantaggio dopo il primo round invece Alessandro Paoli, 0-2 contro lo spagnolo Miguel Alvarino Garcia, così come Mauro Nespoli, 0-2 a favore del francese Iban Bariteaud. 10.58CON– 6-0 di Lucilla Boari sull’egiziana Israa Yassen (26-18, 29-16, 27-15). Iniziano adesso glidi finale. 10.56CON– Stesso punteggio per Chiara Rebagliati ai danni dell’algerina Yasmine Bellal, 6-2 (28-26, 26-22, 24-26, 26-20). 10.54CON– Avanza Tatiana Andreoli, 6-2 contro l’egiziana Nada Azzam (26-27, 28-25, 28-24, 27-23). 10.52...

Pubblicità

xbox_series : RT @Plaffo: Xbox Live Gold: Ecco i giochi gratuiti di Luglio 2022 - infoitsport : LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: subito Dallavalle nel triplo e i velocisti a caccia delle m… - Christi99760781 : RT @Plaffo: Xbox Live Gold: Ecco i giochi gratuiti di Luglio 2022 - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Italia e Turchia si danno battaglia a colpi di ori! Medagliere incert… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: l’Italia ribalta tutto! Pioggia di ori e primo posto nel medagliere!… -