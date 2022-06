LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Esposito di bronzo nel judo, Serra nella boxe! (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.28 judo – Nei -81 kg maschili in corso la finale il bosniaco Bozidar Vucurevic cede per waza-ari allo spagnolo Alfonso Urquiza Solana. Tra poco per l’oro l’azzurro Kenny Komi Bedel! 18.20 judo – VAIIIIIIII!!!!!!!!!! Martina Esposito è di bronzo nei -70 kg, la sua avversaria nella finalina ha dato forfait! 18.13 judo – Nei -81 kg maschili in corso la finale per il bronzo tra il bosniaco Bozidar Vucurevic e lo spagnolo Alfonso Urquiza Solana. Tra poco per l’oro l’azzurro Kenny Komi Bedel! 18.05 BOXE – Vittoria di Federico Emilio Serra! L’azzurro vola in finale! 17:57 PUGILATO – Tanto equilibrio nella semifinale tra Federico Serra ed il turco ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.28– Nei -81 kg maschili in corso la finale il bosniaco Bozidar Vucurevic cede per waza-ari allo spagnolo Alfonso Urquiza Solana. Tra poco per l’oro l’azzurro Kenny Komi Bedel! 18.20– VAIIIIIIII!!!!!!!!!! Martinaè dinei -70 kg, la sua avversariafinalina ha dato forfait! 18.13– Nei -81 kg maschili in corso la finale per iltra il bosniaco Bozidar Vucurevic e lo spagnolo Alfonso Urquiza Solana. Tra poco per l’oro l’azzurro Kenny Komi Bedel! 18.05 BOXE – Vittoria di Federico Emilio! L’azzurro vola in finale! 17:57 PUGILATO – Tanto equilibriosemifinale tra Federicoed il turco ...

