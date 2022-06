LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: attesa per le finali di judo. Boari/Nespoli in semifinale nell’arco misto (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:33 PALLAMANO – A 10 minuti dal termine dell’incontro l’Italia conduce con lo score di 28-26 sulla Serbia. Match valevole per il girone A del torneo maschile. 16:31 TIRO CON L’ARCO – Italia-Grecia e Spagna-Turchia. Queste le semifinali della prova a squadre miste che cominceranno tra pochissimo. 16:28 PUGILATO – In corso la prima semifinale dei 60 kg femminile. Al termine della sfida tra la francese Zidani e l’algerina Khelif sarà la volta di Rebecca Nicoli. L’azzurra incrocerà i guantoni con la marocchina Rhaddi. 16:25 TIRO CON L’ARCO – Gli altri risultati dei quarti di finale. Turchia-Cipro 6-0, Francia-Spagna 4-4, Slovenia-Grecia 4-4. Da quest’ultimo incontro conosceremo l’avversaria dell’Italia in semifinale. 16:22 TIRO CON L’ARCO – E l’Italia c’è! ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:33 PALLAMANO – A 10 minuti dal termine dell’incontro l’Italia conduce con lo score di 28-26 sulla Serbia. Match valevole per il girone A del torneo maschile. 16:31 TIRO CON L’ARCO – Italia-Grecia e Spagna-Turchia. Queste le semidella prova a squadre miste che cominceranno tra pochissimo. 16:28 PUGILATO – In corso la primadei 60 kg femminile. Al termine della sfida tra la francese Zidani e l’algerina Khelif sarà la volta di Rebecca Nicoli. L’azzurra incrocerà i guantoni con la marocchina Rhaddi. 16:25 TIRO CON L’ARCO – Gli altri risultati dei quarti di finale. Turchia-Cipro 6-0, Francia-Spagna 4-4, Slovenia-Grecia 4-4. Da quest’ultimo incontro conosceremo l’avversaria dell’Italia in. 16:22 TIRO CON L’ARCO – E l’Italia c’è! ...

Pubblicità

JustNowOne : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: oro per Vittoria Guazzini nel ciclismo! Due finali nell'arco! Volley… - JustNowOne : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: 8 ori per l'Italia, ma la Turchia fa paura e resta davanti nel medagl… - zazoomblog : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Vittoria Guazzini domina la cronometro ed è oro! Boari e Musolesi in… - infoitsport : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Vittoria Guazzini domina la cronometro ed è oro! Boari e Musolesi in… - Antico_Egitto : LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Vittoria Guazzini domina la cronometro ed è oro! Boari e Musolesi in… -