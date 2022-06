LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: attesa per le finali di judo. Boari/Nespoli in finale nell’arco misto (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:52 TIRO CON L’ARCO – La finale per l’oro del torneo a squadre misto sarà Italia-Turchia. Domani la sfida che avrà anche un importante peso specifico per ciò che concerne il medagliere. 16:49 PALLAMANO – Sconfitta che fa male quella appena maturata. Italia sempre al comando delle operazioni, che subisce il ritorno della Serbia a cinque minuti dal termine. Balcanici che si impongono con lo score di 34-33. Secondo stop per gli azzurri dopo il KO dell’esordio contro l’Egitto. 16:45 TIRO CON L’ARCO – finale PER L’ITALIA! Nessun problema per Lucilla Boari e Mauro Nespoli che schiantano anche la Grecia con il punteggio di 6-0 (37-32, 36-34, 34-32) e domani saranno impegnati nella finale per l’oro. 16:43 TIRO CON ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:52 TIRO CON L’ARCO – Laper l’oro del torneo a squadresarà Italia-Turchia. Domani la sfida che avrà anche un importante peso specifico per ciò che concerne il medagliere. 16:49 PALLAMANO – Sconfitta che fa male quella appena maturata. Italia sempre al comando delle operazioni, che subisce il ritorno della Serbia a cinque minuti dal termine. Balcanici che si impongono con lo score di 34-33. Secondo stop per gli azzurri dopo il KO dell’esordio contro l’Egitto. 16:45 TIRO CON L’ARCO –PER L’ITALIA! Nessun problema per Lucillae Mauroche schiantano anche la Grecia con il punteggio di 6-0 (37-32, 36-34, 34-32) e domani saranno impegnati nellaper l’oro. 16:43 TIRO CON ...

