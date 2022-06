LIVE Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: al via le finali di judo. Boari/Nespoli di slancio in finale nel misto dell’arco (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17:21 PUGILATO – Primo round terminato, tutti i giudici assegnano la ripresa ad Assunta Canfora. 17:19 MEDAGLIERE – Allunga vigorosamente la Turchia, che sale a quota 19 ori. L’Italia è saldamente al secondo posto con 11 ori, 20 argenti e 15 bronzi. 17:16 PUGILATO – Ci sono da seguire tre match consecutivi con atleti italiani sul ring. Si parte con la semifinale dei 63 kg donne tra Assunta Canfora e la francese Thais Larche. 17:14 VELA – Dopo 10 regate dell’IQFOIL maschile al comando troviamo l’italiano Nicolò Renna (26), seguito dal francese Tom Arnoux (29), e dall’altro azzurro Luca Di Tomassi (31). Staccatissimi tutti gli altri. 17:11 VELA – Cominciano ad arrivare i primi aggiornamenti di giornata. Dopo 8 regate nell’IQFOIL femminile guida l’azzurra Marta Maggetti (27), seguita dalla croata ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:21 PUGILATO – Primo round terminato, tutti i giudici assegnano la ripresa ad Assunta Canfora. 17:19 MEDAGLIERE – Allunga vigorosamente la Turchia, che sale a quota 19 ori. L’Italia è saldamente al secondo posto con 11 ori, 20 argenti e 15 bronzi. 17:16 PUGILATO – Ci sono da seguire tre match consecutivi con atleti italiani sul ring. Si parte con la semidei 63 kg donne tra Assunta Canfora e la francese Thais Larche. 17:14 VELA – Dopo 10 regate dell’IQFOIL maschile al comando troviamo l’italiano Nicolò Renna (26), seguito dal francese Tom Arnoux (29), e dall’altro azzurro Luca Di Tomassi (31). Staccatissimi tutti gli altri. 17:11 VELA – Cominciano ad arrivare i primi aggiornamenti di giornata. Dopo 8 regate nell’IQFOIL femminile guida l’azzurra Marta Maggetti (27), seguita dalla croata ...

