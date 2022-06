LIVE – Diamond League Stoccolma 2022: assente Marcell Jacobs per infortunio (DIRETTA) (Di giovedì 30 giugno 2022) La DIRETTA LIVE della tappa di Diamond League di atletica di Stoccolma 2022: tutti gli aggiornamenti in tempo reale, con la gara dei 100 metri piani che ha visto il forfait all’ultimo di Marcell Jacobs dopo l’ennesimo infortunio. Appuntamento prestigioso quello svedese con tanti big nelle varie gare: per l’Italia presenti, tra gli altri, anche Ayomide Folorunso ed Elena Vallortigara. Si parte alle ore 18 di giovedì 30 giugno, seguiamo assieme gara per gara questo meeting. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. FORFAIT Marcell Jacobs PER infortunio DIRETTA TV E STREAMING AGGIORNA LA DIRETTA SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Ladella tappa didi atletica di: tutti gli aggiornamenti in tempo reale, con la gara dei 100 metri piani che ha visto il forfait all’ultimo didopo l’ennesimo. Appuntamento prestigioso quello svedese con tanti big nelle varie gare: per l’Italia presenti, tra gli altri, anche Ayomide Folorunso ed Elena Vallortigara. Si parte alle ore 18 di giovedì 30 giugno, seguiamo assieme gara per gara questo meeting. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. FORFAITPERTV E STREAMING AGGIORNA LASportFace.

