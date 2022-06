LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Dallavalle punta al titolo nel triplo! (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA GIOVEDI’ 30 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI Atletica CON MARCELL JACOBS DALLE 18.45 18.19: Sempre nel triplo sarà in pedana anche Tobia Bocchi, 16,86 sabato a Rieti. Saranno Lucia Prinetti e Nadia Maffo a rappresentare l’Italia nel disco donne, Stefania Strumillo e Diletta Fortuna nel disco donne e Sebastiano Bianchetti e Riccardo Ferrara nel peso uomini. 18.16: Sarà subito in pedana l’atleta più atteso della spedizione azzurra, il triplista Andrea Dallavalle, vincitore agli Assoluti di Rieti con la misura di 17,28 che lo colloca al quinto posto delle liste mondiali dell’anno. A un paio di settimane dai ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA GIOVEDI’ 30 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA LADELLA DIAMOND LEAGUE DICON MARCELL JACOBS DALLE 18.45 18.19: Sempre nel triplo sarà in pedana anche Tobia Bocchi, 16,86 sabato a Rieti. Saranno Lucia Prinetti e Nadia Maffo a rappresentare l’Italia nel disco donne, Stefania Strumillo e Diletta Fortuna nel disco donne e Sebastiano Bianchetti e Riccardo Ferrara nel peso uomini. 18.16: Sarà subito in pedana l’atleta più atteso della spedizione azzurra, il triplista Andrea, vincitore agli Assoluti di Rieti con la misura di 17,28 che lo colloca al quinto posto delle liste mondiali dell’anno. A un paio di settimane dai ...

