LIVE Atletica, Giochi del Mediterraneo 2022 in DIRETTA: Bocchi insegue Triki nel triplo! Bianchetti terzo nel peso. Stop per Dallavalle (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE MEDAGLIERE Giochi DEL Mediterraneo 2022 PROGRAMMA GIOVEDI’ 30 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA LA DIRETTA LIVE DELLA DIAMOND LEAGUE DI Atletica DALLE 18.45 20.43: Nel peso il serbo Sinancevic opziona l’oro con un grande lancio a 21.43. Bianchetti è sempre terzo 20.42: La presentazione delle protagtoniste della finale del disco donne. Due le azzurre in gara: 1 ITA FORTUNA Diletta 2 CRO TOLJ Marija 3 CYP LADA Androniki 4 ITA STRUMILLO Stefania 5 POR DA SILVA CA Liliana 6 ALG BOUNAB Nabila 7 TUR BECEREK Ozlem 20.41: Bene Eloisa Coiro che chiude al secondo posto la seconda semifinale degli 800. Vince la turca Ekaterine in 2’02?64 20.40: 16.54 per ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAMEDAGLIEREDELPROGRAMMA GIOVEDI’ 30 GIUGNO, ORARI E ITALIANI IN GARA LADELLA DIAMOND LEAGUE DIDALLE 18.45 20.43: Nelil serbo Sinancevic opziona l’oro con un grande lancio a 21.43.è sempre20.42: La presentazione delle protagtoniste della finale del disco donne. Due le azzurre in gara: 1 ITA FORTUNA Diletta 2 CRO TOLJ Marija 3 CYP LADA Androniki 4 ITA STRUMILLO Stefania 5 POR DA SILVA CA Liliana 6 ALG BOUNAB Nabila 7 TUR BECEREK Ozlem 20.41: Bene Eloisa Coiro che chiude al secondo posto la seconda semifinale degli 800. Vince la turca Ekaterine in 2’02?64 20.40: 16.54 per ...

