LIVE Atletica, Diamond League Stoccolma 2022 in DIRETTA: Marcell Jacobs non gareggia! Fastidio al gluteo (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.33 Come avete già avuto modo di leggere purtroppo Marcell Jacobs, uno degli atleti più attesi della giornata, non correrà i 100m a causa di un Fastidio al gluteo, saltando così l’ultimo appuntamento prima dei Mondiali. 18:30 Buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE della tappa di Diamond League di Stoccolma (Svezia). AGGIORNAMENTO ORE 18.00. Marcell Jacobs ha deciso di non gareggiare. Il Campione Olimpico avverte un Fastidio al gluteo, come ha fatto sapere il suo allenatore Paolo Camossi attraverso i canali federali. Il velocista lombardo si ferma a scopo precauzionale e dunque non scenderà ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.33 Come avete già avuto modo di leggere purtroppo, uno degli atleti più attesi della giornata, non correrà i 100m a causa di unal, saltando così l’ultimo appuntamento prima dei Mondiali. 18:30 Buonasera e benvenuti/e alladella tappa didi(Svezia). AGGIORNAMENTO ORE 18.00.ha deciso di non gareggiare. Il Campione Olimpico avverte unal, come ha fatto sapere il suo allenatore Paolo Camossi attraverso i canali federali. Il velocista lombardo si ferma a scopo precauzionale e dunque non scenderà ...

