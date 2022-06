L'Italia ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali seniores di scacchi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - L'Italia ha conquistato il bronzo ai mondiali seniores di scacchi che si sono appena conclusi ad Acqui Terme in provincia di Alessandria. Gli azzurri hanno ottenuto il prestigioso, e non pronosticato, terzo posto battendo all'ultimo turno la Georgia dell'ex Campionessa mondiale Nona Gaprindashvili. La squadra tricolore, composta da Giulio Borgo, Michele Godena, Alberto David, Fabrizio Bellia e Carlos Garcia Palermo ha vinto sette match su nove, compresi quelli con le teoricamente più forti Islanda e Ungheria, e ha ceduto solo alle squadre che si sono poi classificate prima e seconda, Inghilterra e Stati Uniti. A vincere, in entrambi i tornei, quello over 50 e over 65 (a cui non partecipava nessuna squadra Italiana ufficiale) è stata proprio la nazionale dei ... Leggi su agi (Di giovedì 30 giugno 2022) AGI - L'ha conquistato ilaidiche si sono appena conclusi ad Acqui Terme in provincia di Alessandria. Gli azzurri hanno ottenuto il prestigioso, e non pronosticato, terzo posto battendo all'ultimo turno la Georgia dell'ex Campionessa mondiale Nona Gaprindashvili. La squadra tricolore, composta da Giulio Borgo, Michele Godena, Alberto David, Fabrizio Bellia e Carlos Garcia Palermo hasette match su nove, compresi quelli con le teoricamente più forti Islanda e Ungheria, e ha ceduto solo alle squadre che si sono poi classificate prima e seconda, Inghilterra e Stati Uniti. A vincere, in entrambi i tornei, quello over 50 e over 65 (a cui non partecipava nessuna squadrana ufficiale) è stata proprio la nazionale dei ...

Pubblicità

marcotravaglio : Putin ha già vinto. Non tanto in Ucraina, dove purtroppo continua ad avanzare. Quanto in Italia, dove il Parlamento… - gippu1 : Abbiamo vinto pure l'oro mondiale (con record europeo) nella 4x100 mista maschile di nuoto, battendo gli americani,… - rtl1025 : ?? L'#Italia ha vinto la medaglia d'#oro nella #staffetta 4x100 mista uomini alla Duna Arena, nell'ultima giornata d… - Agenzia_Italia : L'Italia ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali seniores di #scacchi ?? - 85AleFrau : L'Italia ha vinto la medaglia di bronzo ai mondiali seniores di #scacchi -