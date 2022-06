Lingua di sabbia bianchissima che si stende nelle acque per circa 1 km: dove si trova la spiaggia da cartolina (Di giovedì 30 giugno 2022) Una Lingua di sabbia bianchissima in continua evoluzione, che può cambiare di giorno in giorno ma che resterà sempre una spiaggia da cartolina. È la spiaggia di Bol in Croazia. Siamo nel sud dell’Isola di Brac (o Brazza) celebre per il monastero nel deserto di Blaca. LEGGI ANCHE:– Croazia, l’isola profumata: qui sarai inebriato da profumi di erbe aromatiche La bellissima spiaggia di Bol (nota anche con il nome di Zlatni Rat) è detta anche Corno d’oro ed è la più famosa delle spiagge dell’isola. 300 metri di sabbia di ciottoli, che si estende sul promontorio inoltrandosi nel mare per quasi un chilometro. Una meraviglia mai uguale a se stessa: maree, correnti e vento ne cambiano spesso la conformazione. Ma due punti sono fissi: ... Leggi su funweek (Di giovedì 30 giugno 2022) Unadiin continua evoluzione, che può cambiare di giorno in giorno ma che resterà sempre unada. È ladi Bol in Croazia. Siamo nel sud dell’Isola di Brac (o Brazza) celebre per il monastero nel deserto di Blaca. LEGGI ANCHE:– Croazia, l’isola profumata: qui sarai inebriato da profumi di erbe aromatiche La bellissimadi Bol (nota anche con il nome di Zlatni Rat) è detta anche Corno d’oro ed è la più famosa delle spiagge dell’isola. 300 metri didi ciottoli, che si esul promontorio inoltrandosi nel mare per quasi un chilometro. Una meraviglia mai uguale a se stessa: maree, correnti e vento ne cambiano spesso la conformazione. Ma due punti sono fissi: ...

