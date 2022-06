(Di giovedì 30 giugno 2022) Il Bar'Liberamente' di Sinalunga torna nuovamente in prima pagina. Sì, perché i fratelli Bivona, Adriana e Mario che da oltre due lustri gestiscono il locale hanno ripetuto in questi giorni ...

...ripetuto in questi giorni la lodevole iniziativa di solidarietà del 2021 attraverso la quale donarono l'di un giorno al Centro Lorenzo Mori di Trequanda, la struttura che si occupa...Specie per gli acquisti minori " come nel casoconsumazione al bar " accade sovente infatti ...diverse zone del Vicentino la connessione è ancora carente e che le tempistiche e i costi di... L’incasso della gelateria al Divino Zelo "E sabato prossimo si replica, accorrete" Con il «patto» siglato ieri a Palazzo Partanna tra industriali e 60 sindaci, in testa e sul palco il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi, s’archiviano definitivamente dieci anni di rotture isti ...Il Bar gelateria ’Liberamente’ di Sinalunga torna nuovamente in prima pagina. Sì, perché i fratelli Bivona, Adriana e Mario che da oltre due lustri gestiscono il locale hanno ripetuto in questi giorni ...