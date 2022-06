Letta “Sosteniamo questo governo, non altri” (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il governo che è entrato nell'ultimo anno di vita è stato un governo d'eccezione e come tale deve rimanere. Noi sosterremo questo governo fino alle fine se rimane questo governo, altrimenti non saremo più della partita”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nella relazione alla direzione nazionale del partito. Alle comunali “siamo andati bene perchè siamo stati uniti, inclusivi e scientifici”. “Gli altri erano divisi perchè non avevano i luoghi e la voglia di parlarsi. Noi – ha proseguito Letta – siamo stati uniti perchè abbiamo capito che in passato abbiamo pagato troppi prezzi alle nostre divisioni. Siamo stati inclusivi: il Pd – ha aggiunto il segretario dem – è stato generoso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ilche è entrato nell'ultimo anno di vita è stato und'eccezione e come tale deve rimanere. Noi sosterremofino alle fine se rimanementi non saremo più della partita”. Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico, nella relazione alla direzione nazionale del partito. Alle comunali “siamo andati bene perchè siamo stati uniti, inclusivi e scientifici”. “Glierano divisi perchè non avevano i luoghi e la voglia di parlarsi. Noi – ha proseguito– siamo stati uniti perchè abbiamo capito che in passato abbiamo pagato troppi prezzi alle nostre divisioni. Siamo stati inclusivi: il Pd – ha aggiunto il segretario dem – è stato generoso, ...

