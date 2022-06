Letizia di Spagna incanta i grandi del mondo: ecco com’era vestita la Regina iberica (Di giovedì 30 giugno 2022) Continua la diplomazia dell’outfit messa in piedi con estrema eleganza dalla regale consorte di Re Filippo VI di Spagna. A Madrid la Regina ha incontrato la First Lady americana. Donna Letizia Ortiz e Jill Biden si sono incontrate per la prima volta al vertice NATO in corso nella capitale spagnola dal 28 al 30 giugno. La Sovrana ha accolto la moglie di Joe Biden al Palazzo della Zarzuela, la sede di rappresentanza dei Reali. L’incontro si è svolto in un clima sereno e di amicizia, e Sua Maestà ha anche accompagnato la donna più potente d’America in visita all’Associazione spagnola contro il cancro, ente di cui Letizia è presidente onorario. La Regina vestiva nell’occasione con un abito nero a pois bianchi firmato Josè Hidalgo. La sua omologa d’oltreoceano indossava invece un vestito rosso accesso, in ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 30 giugno 2022) Continua la diplomazia dell’outfit messa in piedi con estrema eleganza dalla regale consorte di Re Filippo VI di. A Madrid laha incontrato la First Lady americana. DonnaOrtiz e Jill Biden si sono incontrate per la prima volta al vertice NATO in corso nella capitale spagnola dal 28 al 30 giugno. La Sovrana ha accolto la moglie di Joe Biden al Palazzo della Zarzuela, la sede di rappresentanza dei Reali. L’incontro si è svolto in un clima sereno e di amicizia, e Sua Maestà ha anche accompagnato la donna più potente d’America in visita all’Associazione spagnola contro il cancro, ente di cuiè presidente onorario. Lavestiva nell’occasione con un abito nero a pois bianchi firmato Josè Hidalgo. La sua omologa d’oltreoceano indossava invece un vestito rosso accesso, in ...

