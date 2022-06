Lena Headey: la sua ex agenzia le ha fatto causa chiedendo oltre 1 milione di dollari (Di giovedì 30 giugno 2022) L'attrice Lena Headey è al centro di una causa legale intentata dalla sua ex agenzia per delle commissioni che non sarebbero state pagate. L'agenzia Troika ha fatto causa a Lena Headey chiedendo 1.5 milioni di dollari di danni per commissioni non pagate, tra cui i guadagni di Thor: Love and Thunder. L'attrice non appare però nel montaggio finale del film diretto da Taika Waititi con star Chris Hemsworth e Natalie Portman. Troika ha cambiato nome nel 2020 in YMU e sostiene che Lena Headey deve pagare all'agenzia almeno 500.000 dollari, ovvero il 7% del suo salario. L'attrice, star di Game of Thrones, era entrata tra le fila di Troika nel ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 30 giugno 2022) L'attriceè al centro di unalegale intentata dalla sua exper delle commissioni che non sarebbero state pagate. L'Troika ha1.5 milioni didi danni per commissioni non pagate, tra cui i guadagni di Thor: Love and Thunder. L'attrice non appare però nel montaggio finale del film diretto da Taika Waititi con star Chris Hemsworth e Natalie Portman. Troika ha cambiato nome nel 2020 in YMU e sostiene chedeve pagare all'almeno 500.000, ovvero il 7% del suo salario. L'attrice, star di Game of Thrones, era entrata tra le fila di Troika nel ...

