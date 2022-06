“LE VOCI SOLE”: il film con Giovanni Storti al cinema dal 4 luglio (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo essersi aggiudicato il Gran Premio della Giuria al Seattle International film Festival, dove è stato presentato in anteprima mondiale, il film Le VOCI SOLE, dei registi Andrea Brusa e Marco Scotuzzi, sarà presentato in anteprima italiana e in concorso al 68.mo Taormina film Fest, per poi uscire nelle sale il 4, 5 e 6 luglio distribuito da Medusa film. Chi è il protagonista di “Le VOCI SOLE”? Nei panni del protagonista Giovanni Storti del celebre trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che debutta da solista in un inedito ruolo drammatico affiancato da Alessandra Faiella, altra storica attrice comica e Davide Calgaro (Odio l’Estate), in un’opera che ha riscosso grande successo di ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 30 giugno 2022) Dopo essersi aggiudicato il Gran Premio della Giuria al Seattle InternationalFestival, dove è stato presentato in anteprima mondiale, ilLe, dei registi Andrea Brusa e Marco Scotuzzi, sarà presentato in anteprima italiana e in concorso al 68.mo TaorminaFest, per poi uscire nelle sale il 4, 5 e 6distribuito da Medusa. Chi è il protagonista di “Le”? Nei panni del protagonistadel celebre trio Aldo,e Giacomo, che debutta da solista in un inedito ruolo drammatico affiancato da Alessandra Faiella, altra storica attrice comica e Davide Calgaro (Odio l’Estate), in un’opera che ha riscosso grande successo di ...

