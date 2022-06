Le teorie del complotto online che aiutano il regime siriano (Di giovedì 30 giugno 2022) I social network sono serviti ai rivoluzionari siriani come strumento di documentazione e denuncia. Ma sono anche stati usati dal regime e dagli alleati russi per diffondere disinformazione. Una tecnica riproposta oggi in Ucraina. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 30 giugno 2022) I social network sono serviti ai rivoluzionari siriani come strumento di documentazione e denuncia. Ma sono anche stati usati dale dagli alleati russi per diffondere disinformazione. Una tecnica riproposta oggi in Ucraina. Leggi

