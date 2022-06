Le serie TV più popolari del momento secondo IMDb

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 30 giugno 2022) Quali sono leTV piùallo svelacon una classifica dei dieci titoli da recuperare in vista dell’estate. Indecisi su cosa recuperare? Non temete:ha pensato a voi. In vista dell’estate, il famoso web site ha catalogato leTV piùin questo, uno spunto in più per comprendere quali titoli recuperare e su quali piattaforme. Il 2022 ha regalato tantissimi spunti narrativi al piccolo schermo spaziando in tantissimi generi, dall’horror al fantasy, dal thriller alla commedia. Better Call Saul, Obi-Wan Kenobi, Peaky Blindersha quindi tracciato tutte le nuove (e vecchie) uscite catalogando quelle che hanno raggiunto un traguardo promettente e inserendole in una classifica composta da ...