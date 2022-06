Le migliori destinazioni di vacanza per gli sport addicted

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 30 giugno 2022) In occasione dei World Games che si terranno in Alabama dal 7 al 17 luglio in cui oltre 100 Paesi si sfideranno in 34tra i più in popolari al mondo, noi abbiamo individuato 10 spot per veriivi. Daglipiù gettonati, come l'arrampicata e la canoa, a quelli più emozionanti, come il paracadutismo e lo sci d'acqua, ecco le diecinegli Stati Uniti per unasuper active. In Canoa tra i delfini al St. Thomas nelle Virgin Islands Mentre gli atleti professionisti si sfideranno nella maratona di canoa ai World Games, noi possiamo cimentarci in un tour in canoa ancora in compagnia dei delfini a St. Thomas, nelle Virgin Islands. Le isole esotiche dell'arcipelago caraibico offrono paesaggi marini da sogno e attività acquatiche per tutti i gusti come le immersioni in luoghi ...