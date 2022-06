Le famiglie a rischio al centro del progetto ‘Tessere legami’ (Di giovedì 30 giugno 2022) “A me questa esperienza è servita: prima non sapevo fare niente, oggi sono diventata più sicura in cose su cui ero incerta, come fare andare una lavatrice!”. Claudia ha 25 anni e da quattro, dal lunedì al venerdì, vive in un appartamento in città con altre ragazze e sperimenta l’autonomia. Il sabato e la domenica torna a casa dai suoi genitori. “Vale la pena provare: capisci dove puoi farcela da sola, impari a conoscere i tuoi limiti e ti rendi conto che puoi superarli. Cucinare mi dà soddisfazione, le mie coinquiline dicono che sono brava a fare le zucchine. Mi piace anche saper gestire i soldi per le spese; con i prezzi che sono saliti, è importante risparmiare su tutto in questo momento”. Per tre mattine alla settimana Claudia è impegnata in attività di tirocinio presso due realtà cittadine. Prossimi obiettivi? “Mi piacerebbe fare la barista. È quello che ho studiato, mi piace stare ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 giugno 2022) “A me questa esperienza è servita: prima non sapevo fare niente, oggi sono diventata più sicura in cose su cui ero incerta, come fare andare una lavatrice!”. Claudia ha 25 anni e da quattro, dal lunedì al venerdì, vive in un appartamento in città con altre ragazze e sperimenta l’autonomia. Il sabato e la domenica torna a casa dai suoi genitori. “Vale la pena provare: capisci dove puoi farcela da sola, impari a conoscere i tuoi limiti e ti rendi conto che puoi superarli. Cucinare mi dà soddisfazione, le mie coinquiline dicono che sono brava a fare le zucchine. Mi piace anche saper gestire i soldi per le spese; con i prezzi che sono saliti, è importante risparmiare su tutto in questo momento”. Per tre mattine alla settimana Claudia è impegnata in attività di tirocinio presso due realtà cittadine. Prossimi obiettivi? “Mi piacerebbe fare la barista. È quello che ho studiato, mi piace stare ...

Pubblicità

ritabassi36 : @Open_gol Il rischio diminuzione stipendio! Con tutte le famiglie che si ritrova deve poter guadagnare parecchio…e… - _ExAltoFulgor_ : @maelmale Gli legherei un bel cappio al collo e gli direi di provare a salvarsi da solo col rischio di scivolare e… - dariomasiero : RT @AnsaVeneto: Bankitalia: in Veneto 300 mila famiglie a rischio povertà. Difficoltà per caro bollette e generi prima necessità #ANSA http… - veneto_ : RT @AnsaVeneto: Bankitalia: in Veneto 300 mila famiglie a rischio povertà. Difficoltà per caro bollette e generi prima necessità #ANSA http… - AnsaVeneto : Bankitalia: in Veneto 300 mila famiglie a rischio povertà. Difficoltà per caro bollette e generi prima necessità… -