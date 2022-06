Le citazioni possibili – Capuozzo e il grano dal Canada

Leggi su butac

(Di giovedì 30 giugno 2022) Ci avete segnalato una citazione che sta diventando molto virale online, lo sta diventando grazie al soggetto che si dice l’abbia pronunciata: Toni, nel meme indicato come Tony. Il meme con la citazione è questo: La frase ve la riporto anche in formato testuale, per chi fatichi a leggere il meme da device: Vi stanno facendo credere che arriva tutto dall’Ucraina;, gas, ferro, petrolio, concimi, semenze, tutto il mondo ne dipende. -Prendiamo come esempio il, fin’ora è sempre arrivato da. Cari amici tutto questo gioco, serve solo a far aumentare i prezzi e far fallire e svendere quel poco che c’è rimasto in l’Italia. Ma voi non ci arrivate. Ma in realtà, se cerchiamo la frase specifica online, ci accorgiamo che il primo ad averla riportata in rete nell’ultimo mese è un normale utente di ...