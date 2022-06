Lazio, Tare smentisce l’interesse del Chelsea per Milinkovic-Savic: “Niente di vero” (Di giovedì 30 giugno 2022) Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha fatto chiarezza in merito alla presunta offerta da 80 milioni del Chelsea per Sergej Milinkovic-Savic. In seguito al suo viaggio londinese, alcuni tabloid locali avevano infatti rilanciato la notizia di un possibile interesse dei blues per il centrocampista serbo. “Niente di vero” ha però tuonato Tare, come riporta ‘Il Messaggero‘. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 giugno 2022) Il direttore sportivo della, Igli, ha fatto chiarezza in merito alla presunta offerta da 80 milioni delper Sergej. In seguito al suo viaggio londinese, alcuni tabloid locali avevano infatti rilanciato la notizia di un possibile interesse dei blues per il centrocampista serbo. “di” ha però tuonato, come riporta ‘Il Messaggero‘. SportFace.

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Romagnoli aspetta la #Lazio ancora per poco: c’è il #Fulham. #Sarri chiede di chiudere #Carnesecchi, #Tare spinge… - sportface2016 : #Lazio, #Tare smentisce l’interesse del #Chelsea per #MilinkovicSavic: “Niente di vero” - AlessioFrance01 : ??Ufficiale Igli #Tare ha annunciato che muore. #calciomercato #lazio - LALAZIOMIA : Calciomercato Lazio / Milinkovic-Chelsea, parla Igli Tare - - Cucciolina96251 : RT @SoloLazio1: Per quanto riguarda #Carnesecchi a seguito del comunicato dell'#Atalanta, va detto che in questo caso la colpa non è né di… -