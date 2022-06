Lazio sesta peggior regione per illeciti lungo la costa (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Lazio è la sesta peggior regione per illeciti lungo la costa. Numeri impietosi, quelli presentati dal dossier Mare Monstrum di Legambiente su abusivismo edilizio, inquinamento, pesca illegale e aggressione criminale alle coste e al mare: nel 2021, 4.565 illeciti penali e amministrativi, 12,6 per ogni km di costa, quasi 1800 denunciati, oltre duemila sanzioni e 689 sequestri. Nel dettaglio, 2.178 illeciti per abusivismo edilizio lungo le coste e 611 reati di pesca illegale, 1.709 casi di maladepurazione che fanno del Lazio la seconda peggiore regione per questa categoria. “Con il dossier Mare Monstrum torniamo a denunciare l’enorme numero di ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 giugno 2022) Ilè laperla. Numeri impietosi, quelli presentati dal dossier Mare Monstrum di Legambiente su abusivismo edilizio, inquinamento, pesca illegale e aggressione criminale alle coste e al mare: nel 2021, 4.565penali e amministrativi, 12,6 per ogni km di, quasi 1800 denunciati, oltre duemila sanzioni e 689 sequestri. Nel dettaglio, 2.178per abusivismo ediliziole coste e 611 reati di pesca illegale, 1.709 casi di maladepurazione che fanno della secondaper questa categoria. “Con il dossier Mare Monstrum torniamo a denunciare l’enorme numero di ...

Pubblicità

italiaserait : Lazio sesta peggior regione per illeciti lungo la costa - infoitinterno : Mare Monstrum, Lazio sesta peggior regione per illeciti lungo la costa - Etrurianews : Dossier Mare Monstrum di Legambiente sulle illegalità lungo la costa: Lazio sesta peggior Regione nel 2021 con 4.56… - ilfaroonline : Pubblicato il report 'Mare Nostrum' di Legambiente: il Lazio sesta regione per abusivismo edilizio con 2.178 reati,… - News_24it : Presentato oggi il dossier Mare Monstrum di Legambiente su abusivismo edilizio, inquinamento, pesca illegale con i… -