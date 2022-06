Pubblicità

ilpost : L’azienda di gelati Ben & Jerry’s continuerà a vendere i suoi prodotti nei territori della Cisgiordania occupati da… -

Il Post

Se un'come Sammontana creache recepiscono i ... La testimonial deiSammontana per'estate 2022 è Chiara ...... marmellate,, sorbetti, granite e panne cotte, oltre che ... per eliminare'eccesso di acidità, e poi immerso in una teglia ... Punta Lizzu, Siniscolaagrituristica in cucina utilizza ... L’azienda di gelati Ben & Jerry’s continuerà a vendere i suoi prodotti nei territori della Cisgiordania occupati da Israele