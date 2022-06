Lavrov: torna la cortina di ferro tra Occidente e Russia | Biden: sosterremo Kiev fino alla fine, Mosca non vincerà (Di giovedì 30 giugno 2022) Aiea: 'Perso di nuovo il contatto con la centrale nucleare di Zaporizhzhia'. Putin: 'Siamo aperti al dialogo sulla stabilità e il disarmo'. Partita una nave con 7.000 tonnellate di grano, i russi via ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 giugno 2022) Aiea: 'Perso di nuovo il contatto con la centrale nucleare di Zaporizhzhia'. Putin: 'Siamo aperti al dialogo sulla stabilità e il disarmo'. Partita una nave con 7.000 tonnellate di grano, i russi via ...

Pubblicità

GIANELLEPRESID9 : @SenatoStampa @cescverducci @DaisyPirovano @EmmaPavanelli @RobVicaretti @paolopetrecca1 @LaVeritaWeb @VaniaDeLuca… - CasadelsoleTv : - Largo al multipolarismo di Fabio Belli - Lavrov: - Vascello : UE e NATO come Hitler. #Lavrov torna ad attaccarsi al fiasco. Se vuole incontrare Hitler basta bussare alla porta di Putin - franser_real : ?? LIVE - Lavrov: 'Ue e Nato come Hitler, preparano una guerra contro la Russia' - VincenzoIanno16 : RT @Tg3web: Dall'Azerbaijan, dove è in visita ufficiale, il ministro degli esteri russo Lavrov torna a usare toni durissimi contro l'Occide… -