Lavrov | “Nuova cortina ferro tra Russia e Occidente”

Leggi su italiasera

(Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) – Unadi” sta calando tra Mosca e l’. A dichiararlo è stato il ministro degli Esteri russo, Sergei, durante una conferenza stampa a Minsk, in Bielo. “Per quanto riguarda ladi… essenzialmente sta già scendendo”, ha dichiarato. “Il processo è già iniziato”, ha aggiunto, prima di parlare di relazioni traed Unione Europea ormai inesistenti. L’Unione Europea “ha distrutto il rapporto che era stato costruito nel corso di decenni tra noi e l’Ue”, ha affermato il capo della diplomazia russa, precisando però che Mosca è ancora aperta ai negoziati. “Posso solo dire che d’ora in poi non ci fideremo né degli americani né dell’Ue. Faremo tutto il necessario per non ...