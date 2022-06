Lavoro, guerra e inflazione affossano il mercato. Istat: “A maggio -96mila dipendenti stabili e aumentano gli inattivi” (Di giovedì 30 giugno 2022) A maggio l’impatto del rallentamento economico causato dalla guerra in Ucraina e dall’inflazione galoppante ha iniziato a farsi sentire sul mercato del Lavoro. Gli occupati, in base alla statistica flash dell’Istat, sono diminuiti di 49mila rispetto ad aprile per effetto di un crollo dei dipendenti fissi (-96mila) non compensato da una ulteriore salita di quelli a termine, che aggiornano il massimo storico arrivando a 3,17 milioni. Il numero di occupati torna così a scendere sotto i 23 milioni, pur rimanendo superiore di 460mila rispetto a quello di un anno fa. “Tale incremento è composto, in oltre la metà dei casi, da dipendenti a termine”, annota l’Istat, “che arrivano, in complesso, a maggio 2022 a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) Al’impatto del rallentamento economico causato dallain Ucraina e dall’galoppante ha iniziato a farsi sentire suldel. Gli occupati, in base alla statistica flash dell’, sono diminuiti di 49mila rispetto ad aprile per effetto di un crollo deifissi (-) non compensato da una ulteriore salita di quelli a termine, che aggiornano il massimo storico arrivando a 3,17 milioni. Il numero di occupati torna così a scendere sotto i 23 milioni, pur rimanendo superiore di 460mila rispetto a quello di un anno fa. “Tale incremento è composto, in oltre la metà dei casi, daa termine”, annota l’, “che arrivano, in complesso, a2022 a ...

