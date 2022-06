Lavoratori irregolari pagati 1,50 euro all’ora: denunciato imprenditore bergamasco (Di giovedì 30 giugno 2022) Castelli Calepio. Lo hanno colto con le mani nel sacco, mentre portava ad un gruppo di Lavoratori ghanesi irregolari del materiale in gomma da rifinire. Operai senza contratto, stipati in un appartamento di Coccaglio, in provincia di Brescia, pagati 1,50 euro all’ora. A finire nei guai un imprenditore bergamasco, titolare di una ditta di Castelli Calepio, che tutte le mattine raggiungeva l’appartamento per portare il lavoro da fare: dovevano eseguire le sbavature, ovvero rimuovere le parti in eccesso del materiale gommoso. La sera il datore di lavoro ritornava a prendere il lavoro finito. Ad accorgersi dei movimenti sospetti la polizia locale di Montorfano: in quella zona si erano già verificati episodi del genere, quindi gli agenti hanno tenuto d’occhio il via vai ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 30 giugno 2022) Castelli Calepio. Lo hanno colto con le mani nel sacco, mentre portava ad un gruppo dighanesidel materiale in gomma da rifinire. Operai senza contratto, stipati in un appartamento di Coccaglio, in provincia di Brescia,1,50. A finire nei guai un, titolare di una ditta di Castelli Calepio, che tutte le mattine raggiungeva l’appartamento per portare il lavoro da fare: dovevano eseguire le sbavature, ovvero rimuovere le parti in eccesso del materiale gommoso. La sera il datore di lavoro ritornava a prendere il lavoro finito. Ad accorgersi dei movimenti sospetti la polizia locale di Montorfano: in quella zona si erano già verificati episodi del genere, quindi gli agenti hanno tenuto d’occhio il via vai ...

