Lavoratori fragili, Funzione Pubblica: lavoro agile anche dopo il 30 giugno (Di giovedì 30 giugno 2022) I Lavoratori fragili potranno continuare a usufruire della modalità agile per svolgere la propria prestazione lavorativa. Lo comunica la Funzione Pubblica con una nota rispondendo ai tanti quesiti sull’imminente scadenza dei termini concernenti le misure di protezione dal Covid-19 e i Lavoratori fragili, si sottolinea quanto segue, a beneficio di amministrazioni e dipendenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 30 giugno 2022) Ipotranno continuare a usufruire della modalitàper svolgere la propria prestazione lavorativa. Lo comunica lacon una nota rispondendo ai tanti quesiti sull’imminente scadenza dei termini concernenti le misure di protezione dal Covid-19 e i, si sottolinea quanto segue, a beneficio di amministrazioni e dipendenti. L'articolo .

Pubblicità

orizzontescuola : Lavoratori fragili, Funzione Pubblica: lavoro agile anche dopo il 30 giugno - zldppp : @cgilnazionale @RaiPortaaPorta @RaiUno Questa sera spieghi agli italiani come mai vi siete accordati per etichettar… - LavoroFisco : Tutela INPS per i lavoratori “fragili”: ecco chi beneficia della proroga al 30 giugno - Silvia12877694 : @SoniaComba @Fra_tante3 Idem. Sembrerebbe raccomandata in luoghi di lavoro affollati (meno di un metro di distanza… - aran_agenzia : Lavoratori fragili nella #PA valide le regole già in atto @FunzPub -