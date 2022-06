L’ATTACCANTE CROATO TOMI PETROVIC È NEROVERDE (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio delL’ATTACCANTE TOMI PETROVIC. Il calciatore, classe ‘99, arriva dalla Virtus Entella a titolo definitivo. Ha firmato un contratto di tre anni, con scadenza giugno 2025. PETROVIC, CROATO nato in Francia, è un centravanti che abbina fisicità e tecnica. Ha legato sinora la sua carriera alla Virtus Entella, con cui dopo la Primavera ha esordito (e segnato il suo primo gol) in B nell’annata 2017/18. Nel suo percorso di crescita ci sono state poi le esperienze in prestito con Rimini, Pro Vercelli, Lucchese e Lecco, con una parentesi nuovamente con l’Entella nella B 2020/21. Powered by WPeMatico Leggi su udine20 (Di giovedì 30 giugno 2022) Il Pordenone Calcio comunica l’ingaggio del. Il calciatore, classe ‘99, arriva dalla Virtus Entella a titolo definitivo. Ha firmato un contratto di tre anni, con scadenza giugno 2025.nato in Francia, è un centravanti che abbina fisicità e tecnica. Ha legato sinora la sua carriera alla Virtus Entella, con cui dopo la Primavera ha esordito (e segnato il suo primo gol) in B nell’annata 2017/18. Nel suo percorso di crescita ci sono state poi le esperienze in prestito con Rimini, Pro Vercelli, Lucchese e Lecco, con una parentesi nuovamente con l’Entella nella B 2020/21. Powered by WPeMatico

