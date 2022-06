Latitante da quattro anni arrestato a Poggibonsi - Cronaca - lanazione.it

Pubblicità

SIENANEWS : Era latitante da quattro anni, arrestato a Poggibonsi.... - GazzettadiSiena : L'uomo è stato trasferito alla Casa di Reclusione di Siena dove sconterà quasi due anni di detenzione - SienaFree : Poggibonsi, i Carabinieri arrestano condannato per ricettazione latitante da quattro anni - OKsiena : LATITANTE DA QUATTRO ANNI ARRESTATO DAI CARABINIERI DI POGGIBONSI -

Nel corso del controllo è emerso che da benanni si era resopoiché sul suo conto pendeva una condanna definitiva per ricettazione e altri reati da scontare. È stato trasferito nel ...Un cittadino rumeno è stato arrestato a Poggibonsi. L'uomo eradaanni e sul suo conto pendeva una pena definitiva per ricettazione ed altri reati da scontare presso un carcere nazionale. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio a Poggibonsi: i ...Un cittadino rumeno è stato arrestato a Poggibonsi. L’uomo era latitante da quattro anni e sul suo conto pendeva una pena definitiva per ricettazione ed altri reati da scontare presso un carcere nazio ...Poggibonsi (Siena), 30 giugno 2022 - In fuga dalla legge da quattro anni, arrestato a Poggibonsi nel corso di un controllo. Si tratta di un uomo di nazionalità rumena, è stato notato dai carabinieri m ...