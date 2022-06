Latina, “Il Nutrizionista Ospedaliero”: l’importanza della nutrizione nei tumori della mammella e in Cardiologia (Di giovedì 30 giugno 2022) Sala gremita e ottimi interventi per il Convegno tenutosi a Latina il 28 giugno scorso su “Il Nutrizionista Ospedaliero” e i vantaggi del PDTA sui corretti stili di vita nella prevenzione di metastasi e recidive nei tumori della mammella. L’obesità, è stato più volte ribadito, aumenta il rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari e oncologiche va quindi contenuta fin dall’infanzia. E’ importantissimo correggere gli stili di vita, prevenendo le possibilità di riammalarsi e la cronicizzazione di malattie correlate ai fattori di rischio, migliorando in generale la qualità della vita. Presente il Sindaco Damiano Coletta che, da cardiologo e primo responsabile della salute dei cittadini, ha ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 30 giugno 2022) Sala gremita e ottimi interventi per il Convegno tenutosi ail 28 giugno scorso su “Il” e i vantaggi del PDTA sui corretti stili di vita nella prevenzione di metastasi e recidive nei. L’obesità, è stato più volte ribadito, aumenta il rischio di ammalarsi di patologie cardiovascolari e oncologiche va quindi contenuta fin dall’infanzia. E’ importantissimo correggere gli stili di vita, prevenendo le possibilità di riammalarsi e la cronicizzazione di malattie correlate ai fattori di rischio, migliorando in generale la qualitàvita. Presente il Sindaco Damiano Coletta che, da cardiologo e primo responsabilesalute dei cittadini, ha ...

Pubblicità

CorriereCitta : Latina, “Il Nutrizionista Ospedaliero”: l’importanza della nutrizione nei tumori della mammella e in Cardiologia - Latina_Oggi : Il nutrizionista ospedaliero, oggi il convegno L’appuntamento è per oggi, 28 giugno, alle 17.30, nella Sala convegn… - Lunanotizie : ?? Il nutrizionista ospedaliero e il suo ruolo strategico per la salute della persona, il convegno a Latina ?? Leggi… - CorriereCitta : Nutrizione in cardiologia e tumore alla mammella: a Latina il convegno “ruolo del nutrizionista Ospedaliero per la … -