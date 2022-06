L’arcivescovo di Napoli ai giornalisti | “Diamo voce al bene”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 7 minuti– “Comunicare il, dare più spazio ai fatti di ‘cronaca bianca’ che mettono in risalto l’impegno spassionato dei volontari, darealla città che lavora per aiutare gli altri”. E’ l’invito che l‘arcivescovo di, don Mimmo Battaglia, rivolge aicon una lettera aperta scritta in giorni in cui è costretto all’isolamento a causa del Covid. Prima di tutto il suo è un “grazie” rivolto agli operatori dell’informazione “perché non vi tirate indietro quando c’è da correre nei luoghi difficili, segnati dalla morte, dal pericolo, dalla difficoltà. E grazie soprattutto perché non vi girate dall’altra parte quando c’è da denunciare il marcio della nostra società, ovunque esso si trovi, mettendoci la faccia e pagando di persona se necessario, come accaduto ...