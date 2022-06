L'appello delle aziende europee degli off patent in vista della Pharma Strategy (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) - Le raccomandazioni di Medicines for Europe dall'assemblea annuale in corso a Barcellona Roma, 30 giugno 2022 – «La gestione del COVID-19, la guerra in Ucraina e alti tassi di inflazione stanno mettendo a dura prova le catene di approvvigionamento per i farmaci più essenziali, in particolare i farmaci generici, che rappresentano il 70% di quelli dispensati in Europa per il trattamento di condizioni gravi come cancro, malattie autoimmuni, malattie respiratorie e malattie cardiovascolari. Questi farmaci sono pilastri fondamentali per i sistemi sanitari resilienti e per questo servono politiche adeguate a sostenerne l'utilizzo». La raccomandazione arriva da Medicines for Europe, l'associazione europea dei produttori di generici , biosimilari e Value Added Medicines, in occasione della propria Conferenza annuale in corso a Barcellona. Quattro le azioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 30 giugno 2022) (Adnkronos) - Le raccomandazioni di Medicines for Europe dall'assemblea annuale in corso a Barcellona Roma, 30 giugno 2022 – «La gestione del COVID-19, la guerra in Ucraina e alti tassi di inflazione stanno mettendo a dura prova le catene di approvvigionamento per i farmaci più essenziali, in particolare i farmaci generici, che rappresentano il 70% di quelli dispensati in Europa per il trattamento di condizioni gravi come cancro, malattie autoimmuni, malattie respiratorie e malattie cardiovascolari. Questi farmaci sono pilastri fondamentali per i sistemi sanitari resilienti e per questo servono politiche adeguate a sostenerne l'utilizzo». La raccomandazione arriva da Medicines for Europe, l'associazione europea dei produttori di generici , biosimilari e Value Added Medicines, in occasionepropria Conferenza annuale in corso a Barcellona. Quattro le azioni ...

Pubblicità

LauraGaravini : Rattrista la decisione della corte di Appello di #Parigi di negare l'estradizione agli ex #Br. I parenti delle vitt… - reportrai3 : L’ex ad di Fs Moretti contestato in aula dai parenti delle vittime nel giorno della sentenza del processo di appell… - fattoquotidiano : Strage Viareggio, attesa la sentenza d’appello bis. Moretti in aula chiede scusa ai familiari delle vittime, loro l… - Dondolino72 : RT @reportrai3: L’ex ad di Fs Moretti contestato in aula dai parenti delle vittime nel giorno della sentenza del processo di appello bis pe… - globalistIT : -