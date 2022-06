Lacrime e incredulità, Foglianise piange la giovane Maria Teresa (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minutiFoglianise (Bn) – Una tragedia immane ha colpito la valle Vitulanese. Lacrime, incredulità, rabbia sono i sentimenti predominanti nella comunità di Foglianise, fra coloro che conoscevano Maria Teresa De Cicco, giovane di 34 anni benvoluta da tutti, che si è spenta dopo aver a lungo combattuto con una brutta malattia. Sono troppo pochi 34 anni per morire. Non può esserci una vera consolazione alla notizia di una vita così giovane spezzata da una malattia spietata, purtroppo incurabile nonostante le moltissime terapie sostenute nel corso del tempo. La notizia si è diffusa rapidamente in valle Vitulanese nella giornata di ieri, mercoledì 29 giugno, tra tutte le amicizie e le conoscenze che aveva seminato e coltivato durante il ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 5 minuti(Bn) – Una tragedia immane ha colpito la valle Vitulanese., rabbia sono i sentimenti predominanti nella comunità di, fra coloro che conoscevanoDe Cicco,di 34 anni benvoluta da tutti, che si è spenta dopo aver a lungo combattuto con una brutta malattia. Sono troppo pochi 34 anni per morire. Non può esserci una vera consolazione alla notizia di una vita cosìspezzata da una malattia spietata, purtroppo incurabile nonostante le moltissime terapie sostenute nel corso del tempo. La notizia si è diffusa rapidamente in valle Vitulanese nella giornata di ieri, mercoledì 29 giugno, tra tutte le amicizie e le conoscenze che aveva seminato e coltivato durante il ...

