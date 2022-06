L'acqua non c'è più, la Regione Marche stoppa prati, giardini e piscine: 'Solo usi essenziali' (Di giovedì 30 giugno 2022) ANCONA - Divieto di consumo di acqua per attività non essenziali quali lavaggi auto, riempimento di piscine private o irrigazione di prati e giardini. Ormai è emergenza idrica. È atteso per questa ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 30 giugno 2022) ANCONA - Divieto di consumo diper attività nonquali lavaggi auto, riempimento diprivate o irrigazione di. Ormai è emergenza idrica. È atteso per questa ...

Pubblicità

rusembitaly : V.Putin: ??La Russia non impedisce l'esportazione di #grano ucraino dal territorio di questo paese ed è pronta a gar… - ItaliaViva : Paghiamo oltre 10 milioni al mese di sanzioni all'Europa, più altre sanzioni, perché un 1/3 del Paese non ha depura… - _Nico_Piro_ : Sentito in tv come ogni estate: 'Non uscite nelle ore più calde della giornata e bevete tanta acqua' E loro? - GerriLiu5 : RT @ChiranAngelgela: E c'è il muro fatto di acqua, in cui muoiono i sogni e il futuro di chi affida la sua vita al mare. Ma non è colpa del… - yoongisbluerain : RT @sentochemuoro: ho gia' fatto due tweet del genere e non e' servito ad un cazzo ma ci riprovo perche' la situazione e' parecchio peggior… -