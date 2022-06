L’abito di Giulia De Lellis piace proprio a tutte: notate quel ‘particolare’? (Di giovedì 30 giugno 2022) L’abito di Giulia De Lellis piace proprio a tutte e il motivo è ben evidente, avete notato quel particolare? Giulia De Lellis è oggi un’affermatissima influencer ma prima ancora l’abbiamo conosciuta a Uomini e donne. Infatti arrivò nello studio di Maria De Filippi per corteggiare Andrea Damante, fu la scelta e la loro relazione andò L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 30 giugno 2022)diDee il motivo è ben evidente, avete notatoparticolare?Deè oggi un’affermatissima influencer ma prima ancora l’abbiamo conosciuta a Uomini e donne. Infatti arrivò nello studio di Maria De Filippi per corteggiare Andrea Damante, fu la scelta e la loro relazione andò L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

giulia_galvan : È quel momento dell’anno in cui la mattina, già nello spirito del diluvio, indossi un abito nero con la giacca nera… - andreastoolbox : L'abito a fiori di Giulia De Lellis è il vestito estivo 2022 da copiare ora - thepassworduni : L’abito indossato da Marilyn Monroe nel ‘62, affittato da Kim Kardashian per il Met Gala e riconsegnato danneggiato… - infoitcultura : Giulia Salemi indosserà presto l'abito bianco? I fan non si sono lasciati sfuggire alcuni dettagli! -