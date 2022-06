La Via della Seta rientra dalla finestra? Le mosse di Cosco a Trieste (Di giovedì 30 giugno 2022) Lunedì 27 giugno il colosso del trasporto mondiale Cosco Shipping, società controllata dallo Stato cinese e quarto operatore del settore, ha inaugurato al Porto di Trieste un collegamento ferroviario con la Slovenia. “Si tratta di un company train, per un’unica azienda, con cadenza, al momento, settimanale”. Il treno da ora in avanti trasporterà in Slovenia componentistica per la fabbrica della multinazionale cinese Hisense, con cadenza di due o tre collegamenti per settimana, ha spiegato Il Piccolo, il quotidiano di Trieste. Trieste è il quarto canale aperto in Europa sulla linea China-Europe Land-Sea Express Line da Cosco Shipping, dopo il canale principale del porto del Pireo, il canale di Rijeka in Croazia e il canale Valencia-Madrid-Bilbao in Spagna. LE ROTTE Il servizio di treno ... Leggi su formiche (Di giovedì 30 giugno 2022) Lunedì 27 giugno il colosso del trasporto mondialeShipping, società controllata dallo Stato cinese e quarto operatore del settore, ha inaugurato al Porto diun collegamento ferroviario con la Slovenia. “Si tratta di un company train, per un’unica azienda, con cadenza, al momento, settimanale”. Il treno da ora in avanti trasporterà in Slovenia componentistica per la fabbricamultinazionale cinese Hisense, con cadenza di due o tre collegamenti per settimana, ha spiegato Il Piccolo, il quotidiano diè il quarto canale aperto in Europa sulla linea China-Europe Land-Sea Express Line daShipping, dopo il canale principale del porto del Pireo, il canale di Rijeka in Croazia e il canale Valencia-Madrid-Bilbao in Spagna. LE ROTTE Il servizio di treno ...

