La Turris lancia la campagna abbonamenti | prezzi e modalità

(Di giovedì 30 giugno 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTorre del Greco (Na) – “Tu che sei diversa”: con un claim che rimarca il significato della squadra della città di Torre del Greco per la sua tifoseria e con un richiamo a quella che sarà la stagione numero sei della gestione Colantonio, impreziosita quest’anno da nuove partnership, la S.S.CALCIO annuncia l’apertura dellavalida per assistere alle gare casalinghe del campionato di Lega Pro 2022-2023 dai settori “Tribuna Strino” e “Curva Vesuvio”, prevedendo una fase iniziale (1-23 luglio) nel corso della quale saranno applicatiridotti ed i titolari degli2021-2022, previa esibizione del titolo, potranno esercitare il diritto di prelazione su fila e posto del settore prescelto. Cessata questa prima finestra temporale, per tutti i ...

Pubblicità

Tutto Turris

Successo chela formazione neopromossa in corsa playoff a quota 46 punti. LE PARTITE ... Pitarresi (P) Giovedì 31 marzo- Virtus Francavilla: LA CLASSIFICA 72 Bari 62 Catanzaro 59 Avellino ...(Aggiornamento di Mauro Mantegazza) RISULTATI SERIE C, CLASSIFICA/ Diretta gol: il Modenala ... Attenzione anche agli orai di fine partite: prima terminerà Campobassoperché si giocherà ... Serie C, numeri da record ai playoff. Ghirelli: "E' l'anno giusto per cambiare la formula del campionato..."