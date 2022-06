La Turchia rimuove il veto sull’ingresso di Svezia e Finlandia nella Nato (Di giovedì 30 giugno 2022) La Turchia ha finalmente rimosso il veto sull’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. Decisamente una grande vittoria per il Presidente turco Erdgan, il quale ha visto soddisfare le proprie richieste e dunque mantenuto la promessa fatta. Il vertice Nato di Madrid I Ministri degli Esteri di Turchia, Svezia e Finlandia hanno firmato a Madrid, alla presenza del Segretario Generale della Nato Jens Stoltenberg, un memorandum d’intesa e trovato finalmente un accordo sulla domanda d’adesione alla Nato fatta da Svezia e Finlandia qualche mese fa. Dopo l’incontro è lo stesso Stoltenberg a chiarire la nuova situazione creatasi. “Abbiamo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 30 giugno 2022) Laha finalmente rimosso ildi. Decisamente una grande vittoria per il Presidente turco Erdgan, il quale ha visto soddisfare le proprie richieste e dunque mantenuto la promessa fatta. Il verticedi Madrid I Ministri degli Esteri dihanno firmato a Madrid, alla presenza del Segretario Generale dellaJens Stoltenberg, un memorandum d’intesa e trovato finalmente un accordo sulla domanda d’adesione allafatta daqualche mese fa. Dopo l’incontro è lo stesso Stoltenberg a chiarire la nuova situazione creatasi. “Abbiamo ...

Pubblicità

RenzoCianchetti : RT @carmelodipaola: La Turchia rimuove il veto per l'ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia in cambio di adeguato trattamento dei terror… - 73Orlando73 : RT @carmelodipaola: La Turchia rimuove il veto per l'ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia in cambio di adeguato trattamento dei terror… - DnlValentino : La Turchia 'ha avuto quello che chiedeva', ovvero un motivo che legittimasse e gli permettesse di continuare la sua… - leopadanofe : RT @carmelodipaola: La Turchia rimuove il veto per l'ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia in cambio di adeguato trattamento dei terror… - carmelodipaola : La Turchia rimuove il veto per l'ingresso nella NATO di Svezia e Finlandia in cambio di adeguato trattamento dei te… -