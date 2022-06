La Talpa, ufficiale: il reality tornerà nel 2023 e sarà prodotto da Maria De Filippi (Di giovedì 30 giugno 2022) Si è da poco conclusa la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva. Numerose le novità che attenderanno i telespettatori più affezionati alle reti e sicuramente una delle più interessanti è quella che riguarda Striscia la Notizia. E’ fresca la news che vedrà alla conduzione del tg satirico di Antonio Ricci l’amatissimo attore Luca Argentero. Insieme a lui è stato annunciato il ritorno anche di un altro attore comico, ossia Alessandro Siani. Ma le notizie non finiscono qui. Un’altra sicurezza riguarda l’agognato reboot del reality La Talpa. Nel corso della conferenza stampa finalmente è stato riannunciato il suo attesissimo ritorno sulle reti Mediaset. Il reality infatti è stato apprezzato dal grande pubblico e, dopo anni, ne attende calorosamente il ritorno. Parecchi mesi fa si era già vociferato di una ... Leggi su isaechia (Di giovedì 30 giugno 2022) Si è da poco conclusa la presentazione dei palinsesti Mediaset per la prossima stagione televisiva. Numerose le novità che attenderanno i telespettatori più affezionati alle reti e sicuramente una delle più interessanti è quella che riguarda Striscia la Notizia. E’ fresca la news che vedrà alla conduzione del tg satirico di Antonio Ricci l’amatissimo attore Luca Argentero. Insieme a lui è stato annunciato il ritorno anche di un altro attore comico, ossia Alessandro Siani. Ma le notizie non finiscono qui. Un’altra sicurezza riguarda l’agognato reboot delLa. Nel corso della conferenza stampa finalmente è stato riannunciato il suo attesissimo ritorno sulle reti Mediaset. Ilinfatti è stato apprezzato dal grande pubblico e, dopo anni, ne attende calorosamente il ritorno. Parecchi mesi fa si era già vociferato di una ...

Pubblicità

StraNotizie : Palinsesti Mediaset, La Talpa torna in primavera prodotta da Maria De Filippi: è ufficiale - IsaeChia : #LaTalpa, ufficiale: il reality tornerà nel 2023 e sarà prodotto da Maria De Filippi Lo storico programma tornerà… - andreapalazzo2 : RT @BITCHYFit: Palinsesti Mediaset, La Talpa torna in primavera prodotta da Maria De Filippi: è ufficiale - lawebstar_it : #LaTalpa torna in tv. La regina della tv #MariaDeFilippi riporta in vita lo storico programma ????????… - BITCHYFit : Palinsesti Mediaset, La Talpa torna in primavera prodotta da Maria De Filippi: è ufficiale -